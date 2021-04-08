Коронавирус в Украине — количество новых случаев приближается к 20 тыс. (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152932-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-priblijaetsya-k-20-tys-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 7 апреля, официально выявлено еще 19 тыс. 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 766 детей и 480 медработников.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах Украины:
- Киеве — 1 тыс. 886;
- Харьковской области — 1 тыс. 427;
- Львовской области — 1 тыс. 255;
- Хмельницкой области — 1 тыс. 158;
- Одесской области — 1 тыс. 142.
За сутки проведены 128 тыс. 440 тестов на коронавирус.
Госпитализировали за сутки 5 тыс. 92 человека. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 384 тыс. человек.
За сутки зафиксировали 464 летальных случаях среди больных COVID-19, 10 тыс. 32 человека выздоровели.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 1 млн 803 тыс. 998 человек;
- выздоровели 1 млн 383 тыс. 883 человека;
- умерли 35 тыс. 962 больных.
За сутки в Украине от коронавируса привиты еще 14 тыс. 313 человек. За все время вакцинации первую из двух необходимых доз вакцин получили 334 тыс. 576 человек, две дозы (завершили курс вакцинации) — два человека.
Напомним, по результатам 6 апреля в Украине были выявлены 15 тыс. 415 новых случаев коронавируса.