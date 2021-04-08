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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — количество новых случаев приближается к 20 тыс. (ИНФОГРАФИКА)

8 апр 2021, 09:36
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 7 апреля, официально выявлено еще 19 тыс. 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди них 766 детей и 480 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в таких регионах Украины:

  • Киеве — 1 тыс. 886;
  • Харьковской области — 1 тыс. 427;
  • Львовской области — 1 тыс. 255;
  • Хмельницкой области — 1 тыс. 158;
  • Одесской области — 1 тыс. 142.

За сутки проведены 128 тыс. 440 тестов на коронавирус.

Госпитализировали за сутки 5 тыс. 92 человека. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют более 384 тыс. человек.

За сутки зафиксировали 464 летальных случаях среди больных COVID-19, 10 тыс. 32 человека выздоровели.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 1 млн 803 тыс. 998 человек;
  • выздоровели 1 млн 383 тыс. 883 человека;
  • умерли 35 тыс. 962 больных.

За сутки в Украине от коронавируса привиты еще 14 тыс. 313 человек. За все время вакцинации первую из двух необходимых доз вакцин получили 334 тыс. 576 человек, две дозы (завершили курс вакцинации) — два человека.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, по результатам 6 апреля в Украине были выявлены 15 тыс. 415 новых случаев коронавируса.

Источник: Ракурс


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