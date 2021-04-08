В ВСУ снова погибший на Донбассе — боевики продолжают обстрелы на фоне переговоров и консультаций

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На Донбассе снова погиб украинский военнослужащий. Это произошло вблизи Водяного, на южном направлении фронта российско-украинской войны.

Об этом в четверг, 8 апреля, сообщил штаб операции Объединенных сил.

По данным пресс-центра штаба, с начала суток противник пять раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру.

Неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью, — сообщили в штабе ООС.

На обстрелы российско-оккупационных войск ВСУ открывали огонь.

Гибель у Водяного — это девятая боевая потеря Вооруженных сил Украины на Донбассе за две недели. 26 марта в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих.

5 апреля были потери вблизи Авдеевки и Золотого-4. 6 апреля Украина потеряла еще двух бойцов: один военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

На фоне обострения украинская делегация собрала экстренное заседание ТКГ, но оно закончилось без результатов. Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран «нормандской четверки».

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в последние недели. Украина обвиняет Россию в стягивании войск к границе.