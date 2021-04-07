На экстренном заседании ТКГ по поводу обострения на Донбассе россияне отказались подписать итоговое заявление

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Заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу состоялось 7 апреля. Оно было экстренным, его созвала украинская сторона, поскольку с момента прошлой встречи погибли четверо украинских бойцов.

Стороны согласились подтвердить приверженность режима тишины, но «документально совместного заявления подписать не удалось», сообщил для «Интерфакс-Украина» спикер ТКГ Алексей Арестович.

Документально совместного заявления подписать не удалось, несмотря даже на готовность к компромиссам по поводу текстового проекта заявления, который всех удовлетворил, — заявил спикер украинской делегации.

Арестович рассказал, что стороны признали: не существует никаких дополнительных условий для возвращения режима полного прекращения огня, который с Нового года активно и грубо нарушается.

Впрочем, именно из-за подготовки текста совместного заявления сторон встреча, по словам Арестовича, «забуксовала». Россия и ОРДЛО цеплялись к отдельным словам текста, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности Чевиком.

Обсуждение длилось около шести часов, однако письменного документа по итогам заседания стороны так и не подписали.

Россияне цеплялись за мелочи в формулировках. Торговались по отдельным словам, пунктам, комплексе мероприятий, — сообщил Арестович.

Киев обозначил, что готов к компромиссу и предложил оставить бюрократию в покое. Споры продолжались шесть часов.

Позитив, по словам спикера ТКГ и советника главы ОП, в том, что все стороны точно подтвердили, что они находятся в рамках договоренностей от 22 июля и соблюдают режим прекращения огня.

Над совместным заявлением стороны продолжат работать на следующем заседании ТКГ, которое состоится через неделю, 14 апреля.

Напомним, что 7 апреля обострение ситуации на Донбассе и военные приготовления России стали темой встречи президента Украины Владимира Зеленского с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что Россия стягивает к границе с Украиной значительные военные силы и средства.