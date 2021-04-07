На екстреному засіданні ТКГ з приводу загострення на Донбасі заяви не підписали, фото — Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n152927-na-ekstrenomu-zasidanni-tkg-z-pryvodu-zagostrennya-na-donbasi-rosiyany-vidmovylysya-pidpysaty.html

Ракурс

Засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу відбулося 7 квітня. Воно було екстреним, його скликала українська сторона, оскільки з моменту минулої зустрічі загинули четверо українських бійців.

Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося», повідомив для «Інтерфакс-Україна» спікер ТКГ Олексій Арестович.

Документально спільної заяви підписати не вдалося, незважаючи навіть на готовність до компромісів щодо текстового проекту заяви, який всіх задовольнив, — заявив спікер української делегації.

Арестович розповів, що сторони визнали: не існує ніяких додаткових умов для повернення режиму повного припинення вогню, який з Нового року активно і грубо порушується.

Утім, саме через підготовку тексту спільної заяви сторін зустріч, за словами Арестовича, «забуксувала». Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком.

Обговорення тривало близько шести годин, проте письмового документа за підсумком засідання сторони так і не підписали.

Росіяни чіплялися за дрібниці в формулюваннях. Торгувалися за окремими словами, пунктами, комплексом заходів, — повідомив Арестович.

Київ позначив, що готовий до компромісу і запропонував залишити бюрократію в спокої. Суперечки тривали шість годин.

Позитив, за словами спікера ТКГ і радника голови ОП, у тому, що всі сторони точно підтвердили, що вони знаходяться в рамках домовленостей від 22 липня і дотримуються режиму припинення вогню.

Над спільною заявою сторони продовжать працювати на наступному засіданні ТКГ, яке відбудеться через тиждень, 14 квітня.

Нагадаємо, що 7 квітня загострення ситуації на Донбасі та військові приготування Росії стали темою зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що Росія стягує до кордону з Україною військові сили і засоби.