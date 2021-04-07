Війна на Донбасі — Зеленський поскаржився на Росію раднику генсека НАТО, фото — Ліга

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Загострення ситуації на Донбасі та військові приготування Росії стали темою зустрічі президента України Володимира Зеленського з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем.

Голова Військового комітету представляє на основі консенсусу думки усіх начальників генеральних штабів країн НАТО, а також є головним військовим радником генсека Альянсу та інших вищих органів НАТО. Окрім того, він координує порядок денний та обговорення військового комітету, працює над узгодженням різних позицій держав-членів.

Піч прибув в Україну сьогодні і зустрівся з начальником Генштабу Русланом Хомчаком. У розмові з ним Зеленський визнав «ускладнення на сході України» і «збільшення кількості пострілів».

З грудня почалося ускладнення. До цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів. Наша держава постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня, — цитує Зеленського прес-служба Банкової.

На зустріч до Зеленського прийшли також голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков та представник Міжнародного військового штабу НАТО в Україні Фердинанд Диха.

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок в телефонній розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою запевнив, що Україна не залишиться одна на тлі ескалації з боку Росії.

Кулеба розповів колезі, яка на сьогодні ситуація на Донбасі. Такою ж інформацією він поділився з главами МЗС Словацької Республіки та Грузії. Глава МЗС Словаччини запевнив в безумовній підтримці словацьким урядом суверенітету і територіальної цілісності України на тлі дестабілізуючих дій Росії.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що Росія стягує до кордону з Україною військові сили і засоби. Зараз уздовж держкордону України розміщено 28 батальйонних тактичних груп збройних сил РФ. За даними української розвідки, Росія готує широкомасштабні провокації на сході України.

Учора генсек НАТО Єнс Столтенберг зідзвонився із Зеленським.