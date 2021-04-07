Зеленский рассказал о военных приготовлениях России советнику генсека НАТО, фото — Лига

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Обострение ситуации на Донбассе и военные приготовления России стали темой встречи президента Украины Владимира Зеленского с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем.

Глава Военного комитета представляет на основе консенсуса точку зрения всех начальников генеральных штабов стран НАТО, а также является главным военным советником генсека Альянса и других высших органов НАТО. Кроме того, он координирует повестку дня и обсуждение военного комитета, работает над согласованием различных позиций государств-членов.

Пич прибыл в Украину сегодня и встретился с начальником Генштаба Русланом Хомчак. В разговоре с ним Зеленский признал «осложнения на востоке Украины» и «увеличение количества выстрелов».

С декабря началось осложнение. С тех пор Украина потеряла более 20 своих воинов. Наше государство постоянно призывает к соблюдению режима прекращения огня в том формате, в котором он действовал в прошлом году после 27 июля, — цитирует Зеленского пресс-служба Банковой.

На встречу к Зеленскому пришли также председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников и представитель Международного военного штаба НАТО в Украине Фердинанд Дыха.

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заверил, что Украина не останется одна на фоне эскалации со стороны России.

Кулеба рассказал коллеге о ситуация на Донбассе. Такой же информацией он поделился с главами МИД Словацкой Республики и Грузии. Глава МИД Словакии заверил в безусловной поддержке словацким правительством суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне дестабилизирующих действий России.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что Россия стягивает к границе с Украиной военные силы и средства. Сейчас вдоль госграницы Украины размещены 28 батальонных тактических групп вооруженных сил РФ. По данным украинской разведки, Россия готовит широкомасштабные провокации на востоке Украины.

Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг созвонился с Зеленским.