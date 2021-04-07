Кабмин облегчил карантинные условия пересечения границы для украинцев, фото — Укринформ

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Кабинет министров Украины утвердил изменения в постановление № 1236 от 9 декабря 2020 года и немного облегчил условия пересечения украинской границы для граждан Украины, а также отменил необходимость наличия отрицательного ПЦР-теста для иностранцев и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.

В постановлении уточнены требования для въезда в Украину для иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и фактически избегающих любых карантинных мероприятий.

Так, согласно обновленным правилам, все лица (включая украинских граждан), которые собираются попасть на территорию Украины, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не больше, чем за 72 часа до пересечения границы.

Ранее гражданам Украины, для того чтобы не попасть на самоизоляцию, необходимо было предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования, который провели не позднее, чем за 48 часов до пересечения государственной границы.

В случае отсутствия отрицательного результата ПЦР-тестирования при пересечении государственной границы, украинцы будут вынуждены загрузить и активировать приложение «Дома» и пойти на двухнедельную самоизоляцию, которую можно завершить досрочно получив отрицательный результат ПЦР-тестирования.

Теперь при пересечении государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, как и для граждан Украины, обязательно наличие ПЦР-теста или самоизоляция/обсервация.

Теперь порядок въезда на территорию Украины для иностранцев, лиц без гражданства и граждан Украины в условиях карантина будет одинаков — наличие ПЦР-теста (72 часа) или самоизоляция.

Кабмин также отменил требование о необходимости наличия отрицательного ПЦР-теста для иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте до 12 лет.

Предыдущие изменения в условия возвращения в Украину Кабмин вводил 23 марта.