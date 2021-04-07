Жертвам коронавируса в США выплатят пособие на похороны

https://racurs.ua/n152924-jertvam-koronavirusa-v-ssha-vyplatyat-posobie-na-pohorony.html

Ракурс

Администрация президента США Джо Байдена запустит программу помощи для похорон жертв коронавируса. Гражданам со следующей недели будет предоставляться финансовая поддержка в размере до 9 тыс. долл.

Деньги буду выделяться на похороны каждого американца, который умер от COVID-19, сообщает The Washington Post.

Программа будет доступна для семей, независимо от уровня доходов, при условии, что они предъявят необходимые документы, а также не получали аналогичной помощи по другой программе.

Поскольку количество людей, которые будут иметь право на участие в программе, неизвестно, на данный момент нет окончательной цены программы, однако, отмечает издание, уже можно предположить, что она может составить несколько миллиардов долларов.

Запуск новой инициативы связан с масштабными потерями от коронавируса в США. Сейчас уже более 557 тыс. американцев умерли от COVID-19.

«Ракурс» сообщал, что новый коронавирус, который называют «двойным мутантом», обнаружили в районе залива Калифорнии. Новый вариант SARS-CoV-2 несет две мутации вируса, которые помогают ему закрепиться на клетках.