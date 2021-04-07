Жертвам коронавірусу у США виплатять допомогу на похорони, фото — Watch

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Ракурс

Адміністрація президента США Джо Байдена запустить програму допомоги для похорону жертв коронавірусу. Громадянам з наступного тижня буде надаватися фінансова підтримка в розмірі до 9 тис. дол.

Гроші буду виділятися на похорон кожного американця, який помер від COVID-19, повідомляє The Washington Post.

Програма буде доступна для сімей, незалежно від рівня доходів, за умови, що вони пред’являть необхідні документи, а також не отримували аналогічної допомоги за іншою програмою.

Оскільки кількість людей, які будуть мати право на участь в програмі, невідома, на даний момент немає остаточної ціни програми, проте, відзначає видання, вже можна припустити, що вона може скласти кілька мільярдів доларів.

Запуск нової ініціативи пов’язаний з масштабними втратами від коронавірусу в США. Нині вже понад 557 тис. американців померли від COVID-19.

«Ракурс» повідомляв, що новий коронавірус, який називають «подвійним мутантом», виявили в районі затоки Каліфорнії. Новий варіант SARS-CoV-2 несе дві мутації вірусу, які допомагають йому закріпитися на клітинах.