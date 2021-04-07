Окупанти вирішили, що Порошенко відповість за «водну блокаду» Криму, фото — ФБ Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n152923-okupanty-vyrishyly-scho-poroshenko-vidpovist-za-vodnu-blokadu-krymu.html

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За дефіцит води в окупованому Криму має відповісти п’ятий президент України Петро Порошенко та його соратники.

Чиновники окупаційної влади почали готувати документи, аби позиватися проти Порошенка. Очільник так званого Комітету із законодавства парламенту Криму Сергій Трофимов зібрав документи і готує заяви-позови до суду. Документи цей поплічник окупаційної влади планує передати у «правоохоронні органи», повідомляє «Крим.Реалії».

Крім Порошенка, росіяни планують притягнути в Арбітражному суді до відповідальності за «водну блокаду» півострова Андрія Сенченка, Рефата Чубарова, Мустафу Джемілєва, Ленура Іслямова. Їх звинувачують у вчиненні терористичних актів, організацію терористичного товариства, диверсії та екоциді.

Це сталося на тлі заяв росіян про критичну ситуацію з водою у Криму. Окупанти вважають, що запасів водосховищ на півострові вистачить лише на 140 днів.

У так званому парламенті Криму порахували, що сума збитків через «водну блокаду» становить близько півтора трильйона рублів.

Контрольована Кремлем влада Криму готувалася позиватися проти України «через шкоду, заподіяну півострову водною блокадою» після перекриття Північно-Кримського каналу. Очільник окупаційного парламенту півострова Володимир Константинов планував спочатку подати клопотання в російські суди, а потім до міжнародних інстанцій.

Українські посадовці та політики, серед яких і нібито фігуранти майбутніх позовів окупантів, називали ці дії росіян божевіллям. В грудні 2020 року подавати воду в Крим до деокупації півострова запропонували заборонити в партії «Європейська солідарність».