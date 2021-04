SpaceX ефектно відправила в космос 60 супутників проекту Starlink на ракеті Falcon 9 (ВІДЕО)

Ракурс

Компанія Ілона Маск SpaceX на ракеті-носію Falcon 9 відправила на орбіту чергове угруповання супутників проекту Starlink. Запуск 60 супутників відбувся з космодрому на мисі Канаверал.

Всього Маск відправив на орбіту Землі вже 1 тис. 383 космічних апаратів.

Перша ступінь ракети через кілька хвилин після старту автоматично опустилася на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Це був сьомий політ цієї ступені в космос.

Попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту також 60 апаратів.