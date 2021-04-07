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Ракурс
SpaceX ефектно відправила в космос 60 супутників проекту Starlink на ракеті Falcon 9 (ВІДЕО)

SpaceX ефектно відправила в космос 60 супутників проекту Starlink на ракеті Falcon 9 (ВІДЕО)

7 кві 2021, 20:08
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Компанія Ілона Маск SpaceX на ракеті-носію Falcon 9 відправила на орбіту чергове угруповання супутників проекту Starlink. Запуск 60 супутників відбувся з космодрому на мисі Канаверал.

Всього Маск відправив на орбіту Землі вже 1 тис. 383 космічних апаратів.

Перша ступінь ракети через кілька хвилин після старту автоматично опустилася на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. Це був сьомий політ цієї ступені в космос.


Попередній запуск інтернет-супутників Starlink відбувся 24 березня. Тоді ракета компанії SpaceX вивела на орбіту також 60 апаратів.

Джерело: Ракурс


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