Компания Илона Маск SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 отправила на орбиту очередную группировку спутников проекта Starlink. Запуск 60 спутников состоялся на космодроме мыса Канаверал.

Всего Маск отправил на орбиту Земли уже 1 тыс. 383 космических аппаратов.

Первая ступень ракеты через несколько минут после старта автоматически опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Это был седьмой полет этой ступени в космос.

Предыдущий запуск интернет-спутников Starlink состоялся 24 марта. Тогда ракета компании SpaceX вывела на орбиту также 60 аппаратов.