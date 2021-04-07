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SpaceX эффектно отправила в космос 60 спутников проекта Starlink на ракете Falcon 9, скриншот видео
SpaceX эффектно отправила в космос 60 спутников проекта Starlink на ракете Falcon 9 (ВИДЕО)https://racurs.ua/n152922-spacex-effektno-otpravila-v-kosmos-60-sputnikov-proekta-starlink-na-rakete-falcon-9-video.htmlРакурс
Компания Илона Маск SpaceX на ракете-носителе Falcon 9 отправила на орбиту очередную группировку спутников проекта Starlink. Запуск 60 спутников состоялся на космодроме мыса Канаверал.
Всего Маск отправил на орбиту Земли уже 1 тыс. 383 космических аппаратов.
Первая ступень ракеты через несколько минут после старта автоматически опустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Это был седьмой полет этой ступени в космос.
Предыдущий запуск интернет-спутников Starlink состоялся 24 марта. Тогда ракета компании SpaceX вывела на орбиту также 60 аппаратов.
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