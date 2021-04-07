Оккупанты решили, что Порошенко ответит за «водную блокаду» Крыма

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По дефицит воды в оккупированном Крыму должен ответить пятый президент Украины Петр Порошенко и его соратники.

Чиновники оккупационной власти начали готовить документы, чтобы судиться с Порошенко. Глава так называемого Комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов собрал документы и готовит иски в суд. Документы этот соратник оккупационной власти планирует передать в «правоохранительные органы», сообщает «Крим.Реалии».

Кроме Порошенко, россияне планируют привлечь в Арбитражном суде к ответственности из-за «водной блокады» полуострова Андрея Сенченко, Рефата Чубарова, Мустафу Джемилева, Ленура Ислямова. Их обвиняют в совершении террористических актов, организации террористического общества, диверсии и экоциде.

Это произошло на фоне заявлений россиян о критической ситуации с водой в Крыму. Оккупанты считают, что запасов водохранилищ на полуострове хватит только на 140 дней.

В так называемом парламенте Крыма посчитали, что сумма убытков за «водную блокаду» составляет около полутора триллиона рублей.

Контролируемая Кремлем власть Крыма готовилась судиться с Украиной из-за «вреда, причиненного полуострову водной блокадой» после перекрытия Северо-Крымского канала. Глава оккупационного парламента полуострова Владимир Константинов планировал сначала подать ходатайство в российские суды, а затем в международные инстанции.

Украинские чиновники и политики, среди которых и якобы фигуранты будущих исков оккупантов, называли эти действия россиян безумием.

В декабря 2020 года подавать воду в Крым до деоккупации полуострова предложили запретить в партии «Европейская солидарность».