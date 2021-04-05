COVID-19 у США — медики заявили про «насування загибелі»

https://racurs.ua/ua/n152767-covid-19-u-ssha-medyky-zayavyly-pro-nasuvannya-zagybeli.html

Ракурс

Епідемія COVID-19 у США все ще не стихає попри гігантські темпи вакцинації. Медики заявили про «насування загибелі».

Епідеміолг Ольга Голубовська на своїй сторінці у Фейсбук процитувала колегу — лікаря спеціалізованого центру Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC). Рошель Валенськи попереджає про «насувається загибелі», оскільки число випадків COVID-19 перевищує 30 млн, але все більше штатів послаблюють обмеження.

Треба знати це почуття нудоти, коли ви читаєте антикризові звіти медичної допомоги і задається питанням, чи вистачить апаратів ШВЛ для роботи? Будь ласка, зачекайте ще трохи, — розповідає Валенськи.

Вона повідомила про те, що минулого тижня спостерігається неухильне зростання захворюваності, а також випадків госпіталізації і смертей. Середній показник за сім днів коливається між 60 і 70 тис. випадків, а кількість смертей збільшується приблизно на 3% — до 1 тис. за день.

Тим часом понад два десятки штатів повідомляють про збільшення кількості нових випадків коронавірусу на 10% у порівнянні з попереднім тижнем.

У міру вакцинації літніх людей (понад 65 років) у США реєструються нові випадки у більш молодих вікових групах. Мічиган перебуває в розпалі чергового сплеску COVID-19, причому більшість випадків збільшується у віці від 10 до 19 років.

У Нью-Йорку і Нью-Джерсі зараз найвищий рівень захворюваності COVID-19. У Нью-Джерсі в середньому 647 випадків на 100 тис. жителів, а в Нью-Йорку — 548. Зростання пов’язане з пом’якшенням обмежень і новими варіантами коронавірусу. Аналоігчна ситуація у Вермонті, Нью-Гемпширі, Айові.

Чиновники охорони здоров’я приділяють особливу увагу Флориді, яка зняла більшість обмежень.

Тим часом в окрузі Оріндж повідомляється про збільшення захворюваності серед людей у ​​віці 45 років і молодші. Губернатор Рон ДеСантіс пригрозив подати до суду на федеральний уряд, якщо океанські круїзи не будуть відновлені цього літа, повідомляє Associated Press. Штат є круїзною столицею країни з трьома найбільш завантаженими портами у світі.

Голубовська так відреагувала на статистику американських колег: