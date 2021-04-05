COVID-19 в США — медики заявили о «надвигающейся гибели»

https://racurs.ua/n152767-covid-19-v-ssha-mediki-zayavili-o-nadvigauscheysya-gibeli.html

Ракурс

Эпидемия COVID-19 в США все еще не утихает несмотря на гигантские темпы вакцинации в этой стране. Медики даже заявили о «надвигающейся гибели».

Епидемиолог Ольга Голубовская на своей странице в Фейсбук процитировала коллегу — врача специализированного центра Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Рошель Валенски предупреждает о «надвигающейся гибели», поскольку число случаев COVID-19 превышает 30 млн, но все больше штатов ослабляют ограничения.

Надо знать это чувство тошноты, когда вы читаете антикризисные отчеты медицинской помощи и задаетесь вопросом, хватит ли аппаратов ИВЛ для работы? Пожалуйста, подождите еще немного, — рассказывает Валенски.

Она сообщила о том, что на прошлой неделе наблюдался неуклонный рост заболеваемости, а также случаев госпитализации и смертей в США. Средний показатель за семь дней колеблется между 60 и 70 тыс. случаев, а количество смертей увеличивается примерно на 3% — до 1 тыс. за день.

Более двух десятков штатов сообщают об увеличении количества новых случаев коронавируса на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

По мере вакцинации пожилых людей (старше 65 лет) в США регистрируются новые случаи в более молодых возрастных группах. Мичиган находится в разгаре очередного всплеска COVID-19, причем большинство случаев увеличивается в возрасте от 10 до 19 лет.

В Нью-Йорке и Нью-Джерси сейчас самый высокий уровень заболеваемости COVID-19. В Нью-Джерси в среднем 647 случаев на 100 тыс. жителей, а в Нью-Йорке — 548. Рост связан со смягчением ограничений и новыми вариантами коронавируса. Аналогичная ситуация в Вермонте, Нью-Гэмпшире, Айове.

Чиновники здравоохранения уделяют особое внимание Флориде, которая сняла большинство ограничений.

Между тем в округе Ориндж сообщается об увеличении заболеваемости среди людей в возрасте 45 лет и моложе. Губернатор Рон Де Сантис пригрозил подать в суд на федеральное правительство, если океанские круизы не будут возобновлены этим летом, сообщает Associated Press. Штат является круизной столицей страны с тремя самыми загруженными портами в мире.

Голубовская так отреагировала на статистику американских коллег: