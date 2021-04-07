Уряд полегшив карантинні умови перетину кордону для громадян України — карантин на кордоні

https://racurs.ua/ua/n152925-uryad-polegshyv-karantynni-umovy-peretynu-kordonu-dlya-ukrayinciv.html

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Кабінет міністрів України затвердив зміни до постанови № 1236 від 9 грудня 2020 року і трохи полегшив умови перетину українського кордону для громадян України, а також скасував необхідність наявності негативного ПЛР-тесту для іноземців та осіб без громадянства віком до 12 років.

У постанові уточнені вимоги в’їзду в Україну для іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України і фактично уникають будь-яких карантинних заходів.

Отож, згідно з оновленими правилами, усі особи (включно з українськими громадянами), котрі збираються потрапити на територію України, повинні пред’явити негативний результат ПЛР-тестування зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Раніше громадянам України, для того щоб не потрапити на самоізоляцію, необхідно було пред’являти негативний результат ПЛР-тестування, який провели не пізніше ніж за 48 годин до перетину державного кордону.

У разі відсутності негативного результату ПЛР-тестування при перетині державного кордону, українці будуть змушені завантажити та активувати застосунок «Вдома» та піти на двотижневу самоізоляцію, яку можна завершити достроково отримавши негативний результат ПЛР-тестування.

Відтепер при перетині державного кордону на в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, як і для громадян України, обов’язкова наявність ПЛР-тесту або самоізоляція/обсервація.

Отож, порядок в’їзду на територію України для іноземців, осіб без громадянства та громадян України в умовах карантину буде однаковий — наявність ПЛР-тесту (72 години) або самоізоляція.

Кабмін також скасував вимогу щодо необхідності наявності негативного ПЛР-тесту для іноземних громадян та осіб без громадянства віком до 12 років.

Попередні зміни в умови повернення в Україну Кабмін запроваджував 23 березня.