Амос Хохштейн, фото: Oilpoint

https://racurs.ua/n152930-belyy-dom-hochet-otpravit-byvshego-chlena-nabludatelnogo-soveta-naftogaza-ostanavlivat-severnyy.html

Ракурс

Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника для руководства переговорами по остановке строительства почти завершенного российско-германского газопровода «Северный поток-2».

Занять эту должность в конце прошлого месяца предложили Амосу Хохштейну — бывшему сотруднику Госдепа по энергетическим вопросам, который также ранее входил в наблюдательный совет «Нафтогаза». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что сам Хохштейн еще ответа на это предложение не дал. Также он отказался комментировать эту новость СМИ.

Какими именно будут роль и полномочия такого спецпосланника, пока не известно. Ожидается, что его роль, по крайней мере сначала, будет сосредоточена на управлении деликатными переговорами относительно того, как помешать «Северному потоку-2», не отталкивая союзников США в Берлине.

Впоследствии полномочия могут расшириться, чтобы более широко рассматривать международные энергетические вопросы, подобно тому, как это Хохштейн делал во время работы в Госдепе США во времена президентства Барака Обамы, заявили двое информированных собеседников издания.

В то же время некоторые американские чиновники опасаются, что назначение спецпосланника на самом деле может быть контрпродуктивным и еще больше помешает санкциям против газопровода, поскольку даст Германии и России сигнал, что США открыты для некоторой формы «примирения».

Напомним, в марте в Еврокомиссии заявили, что газопровод «Северный поток-2» не нужен Европе.