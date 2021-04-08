Амос Хохштейн, фото: Oilpoint

https://racurs.ua/ua/n152930-bilyy-dim-hoche-vidpravyty-kolyshnogo-chlena-naglyadovoyi-rady-naftogazu-zupynyaty-pivnichnyy.html

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Білий дім веде переговори щодо призначення спеціального посланника для керівництва переговорами щодо зупинки спорудження майже завершеного російсько-німецького газогону «Північний потік-2».

Обійняти цю посаду наприкінці минулого місяця запропонували Амосу Хохштейну — колишньому співробітнику Держдепу з енергетичних питань, який також раніше входив до наглядової ради «Нафтогазу». Про це повідомляє видання Politico з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що сам Хохштейн ще відповіді на цю пропозицію не дав. Також він відмовився коментувати цю новину ЗМІ.

Якими саме будуть роль та повноваження такого спецпосланника, наразі не відомо. Очікується, що його роль, принаймні спочатку, буде зосереджена на керуванні делікатними переговорами щодо того, як перешкодити «Північному потоку-2», не відштовхуючи союзників США у Берліні.

Згодом повноваження можуть розширитися, щоб більш широко розглядати міжнародні енергетичні питання, подібно до того, як це Хохштейн робив під час роботи в Держдепі США в часи президенства Барака Обами, заявили двоє інформованих співрозмовників видання.

Водночас деякі американські чиновники побоюються, що призначення спецпосланника насправді може бути контрпродуктивним і ще більше перешкодить санкціям проти газогону, оскільки надасть Німеччині та Росії сигнал, що США відкриті до деякої форми «примирення».

Нагадаємо, у березні в Єврокомісії заявили, що газогін «Північний потік-2» не потрібен Європі.