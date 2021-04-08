У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Симптоми легкої форми коронавірусної хвороби COVID-19 можуть зберігатися впродовж тривалого часу.

Через вісім місяців після легкого перебігу COVID-19 у кожного десятого все ще спостерігається принаймні один симптом помірної чи важкої тяжкості, який негативно впливає на роботу чи повсякденне життя. Про це свідчать результати дослідження учених з Каролінського інституту (Швеція), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що найпоширенішими довготривалими симптомами є втрата нюху та смаку, а також втома.

Однак ми не спостерігаємо зростання когнітивних симптомів, таких як втома мозку, проблеми з пам’яттю і концентрацією уваги, або фізичних порушень, таких як болі в м’язах і суглобах, прискорене серцебиття або тривала лихоманка, — наголошують дослідники.

У межах цього дослідження учені з весни 2020 року спостерігали за медиками з однієї з лікарень Стокгольма. Учені проаналізували дані щодо 323 медпрацівників (серед них 83% жінок, середній вік 43 роки), які щонайменше за вісім місяців до цього перехворіли на COVID-19.

Результати дослідження показали, що:

26% тих, хто хворів на COVID-19 раніше, мали один симптом помірного або важкого ступеня тяжкості, який тривав понад два місяці;

11% відсотків з тих, хто хворів раніше, мали принаймні один симптом з негативним впливом на роботу чи повсякденне життя, який тривав, принаймні, вісім місяців.

У світлі цього, ми вважаємо, що молоді та здорові люди, а також інші групи в суспільстві, повинні серйозно ставитися до вірусу, який, здається, здатний суттєво погіршити якість життя, навіть протягом тривалого часу після зараження, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, Україна нещодавно опинилася серед світових лідерів за смертністю від COVID-19.