В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Симптомы легкой формы коронавирусной болезни COVID-19 могут сохраняться в течение длительного времени.

Спустя восемь месяцев после легкой формы COVID-19 у каждого десятого все еще наблюдается хотя бы один симптом умеренной или тяжелой тяжести, который негативно влияет на работу или повседневную жизнь. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Каролинского института (Швеция), сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что наиболее распространенными долговременными симптомами являются потеря обоняния и вкуса, а также усталость.

Однако мы не наблюдаем роста когнитивных симптомов, таких как усталость мозга, проблемы с памятью и концентрацией внимания, или физических нарушений, таких как боли в мышцах и суставах, учащенное сердцебиение или длительная лихорадка, — подчеркивают исследователи.

В рамках этого исследования ученые с весны 2020 года наблюдали за медиками из одной из больниц Стокгольма. Ученые проанализировали данные по 323 медработниках (среди них 83% женщин, средний возраст 43 лет), которые не менее чем за восемь месяцев до этого переболели COVID-19.

Результаты исследования показали, что:

26% тех, кто болел COVID-19 раньше, имели один симптом умеренного или тяжелого степени тяжести, который длился более двух месяцев;

11% процентов из тех, кто болел ранее, имели по крайней мере один симптом с негативным влиянием на работу или повседневную жизнь, который длился, по крайней мере, восемь месяцев.

В свете этого, мы считаем, что молодые и здоровые люди, а также другие группы в обществе, должны серьезно относиться к вирусу, который, кажется, способен существенно ухудшить качество жизни, даже в течение длительного времени после заражения, — подчеркивают исследователи.

Напомним, Украина недавно оказалась среди мировых лидеров по смертности от COVID-19.