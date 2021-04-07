8 апреля музыканту Александру Ярмоле исполняется 55 лет

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8 апреля в мире отмечают Международный день ромов и День любителей зоопарков, а верующие — собор Архангела Гавриила и преподобного Василия нового. Дату по народному календарю называют днем Василия или собор Гавриила Благовестника.

Архангел Гавриил — один из ангелов, уважаемых не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе. Его имя буквально означает «Всевышний — сила моя».

По велению Бога он поддерживал и вдохновлял Моисея в то время, когда он писал книгу Бытия. Гавриил также помогал Данилу осуществлять пророчества о судьбе еврейского народа. Он сообщил праведным Иоакиму и Анне о рождении Пресвятой Девы Марии, а священнику Захарии — о рождении святого пророка Иоанна Предтечи.

В православной иконографии святой Архангел Гавриил обычно запечатлен в образе Ангела-Благовестника с оливковой ветвью в руках — символом примирения Бога и творения.

Дата 8 апреля вошла в историю несколькими знаковыми событиями и праздниками.

Кроме того, 8 апреля — это Международный день ромов. В 1971 году состоялся первый Всемирный конгресс ромов в Лондоне, который принял ромский гимн и флаг. 8 апреля — это еще и День любителей зоопарка.

В четверг, 8 апреля, именины отмечают Лариса, Гавриил, Василий, Анна, Алла, Кондрат, Вера, Мария.

8 апреля в истории произошли интересные события. Например, в 1766 году в США запатентовали первую пожарную лестницу, а в 1838 году пароход Brunel Isambard завершил первое путешествие из Бристоля в Нью-Йорк. Для этого ему потребовалось 15 дней.

В 1847 году 8 апреля арестовали Тараса Шевченко и историка Николая Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому братству.

В 1919 году в Украине провозгласили советскую республику, а 8 апреля 1930 года вышел на экраны фильм Александра Довженко «Земля».

В 1986 году в этот день генсек КПСС Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка». Через два года СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана.

8 апреля родился в 1966 году Александр Ярмола, украинский музыкант, вокалист, автор текстов, основатель и лидер казак-рок группы «Гайдамаки».