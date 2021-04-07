8 квітня музиканту Олександру Ярмолі виповнюється 55 років

https://racurs.ua/ua/n152928-8-kvitnya-vidznachaut-den-romiv-i-svyato-arhangela-gavryyila-video.html

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8 квітня у світі відзначають Міжнародний день ромів та День любителів зоопарку, а віряни — собор Архангела Гавриїла і преподобного Василя нового. Дату за народним календарем називають днем Василя або собор Гавриїла Благовіста.

Архангел Гавриїл — один з ангелів, шанованих не тільки в християнстві, але також в іудаїзмі та ісламі. Його ім’я буквально означає «Всевишній — сила моя».

За велінням Бога він підтримував і надихав Мойсея в той час, коли він писав книгу Буття. Гавриїл також допомагав Данилу здійснювати пророцтво про долю єврейського народу. Він сповістив праведним Іоакиму і Анні про народження від них Пресвятої Діви Марії, а священикові Захарії — про народження святого пророка Іоанна Предтечі.

У православній іконографії святий Архангел Гавриїл зазвичай зображений в образі Ангела-Благовісника з оливковою гілкою в руках — символом примирення Бога і творіння.

Дата 8 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Наприклад, це — Міжнародний день ромів. У 1971 році відбувся перший Всесвітній конгрес ромів у Лондоні, який прийняв ромський гімн і прапор. 8 квітня — це ще й День любителів зоопарку.

У четвер, 8 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла, Кіндрат, Віра, Марія.

8 квітня в історії відбулися цікаві події. Наприклад, у 1766 році у США запатентована перша пожежна драбина, а у 1838 році пароплав Brunel Isambard завершив першу подорож з Бристоля до Нью-Йорка. Для цього йому було потрібно 15 днів.

У 1847 році 8 квітня арештували Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства.

У 1919 році Україну проголосили радянською республікою, а 8 квітня 1930 року вийшов на екрани кінофільм Олександра Довженка «Земля».

У 1986 році цього дня генсек КПРС Михайло Горбачов вперше ужив слово «перебудова». Через два роки СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.

8 квітня народився у 1966 році Олександр Ярмола, український музикант, вокаліст, автор текстів, засновник та лідер козак-рок гурту «Гайдамаки».