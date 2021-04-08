В ЗСУ знову загиблий на Донбасі — бойовики продовжують обстріли на тлі переговорів та консультацій

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На Донбасі знову загинув український військовослужбовець. Це сталося поблизу Водяного, на південному напрямку фронту російсько-української війни.

Про це в четвер, 8 квітня, повідомив штаб операції Об'єднаних сил.

За даними прес-центру штабу, з початку доби противник п’ять разів порушив режим припинення вогню, обстрілявши позиції українських військ і цивільну інфраструктуру.

Неподалік від населених пунктів Піски і Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру і стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям, — повідомили в штабі ООС.

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Загибель біля Водяного — це дев’ята бойова втрата Збройних сил України на Донбасі упродовж двох тижнів. 26 березня в районі селища Шуми загинуло четверо українських військовослужбовців.

5 квітня були втрати поблизу Авдіївки і Золотого-4. 6 квітня Україна втратила ще двох бійців: один військовий загинув під час обстрілу російсько-окупаційних військ, ще один боєць загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої.

На тлі загострення українська делегація зібрала екстрене засідання ТКГ, але воно закінчилося без результатів. Президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн «нормандської четвірки».

Ситуація на лінії зіткнення в Донбасі загострилася в останні тижні. Україна звинувачує Росію в стягуванні військ до кордону.