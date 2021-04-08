COVID-статистика положительная только в четырех регионах Украины (ИНФОГРАФИКА)

COVID-статистика положительная только в четырех регионах Украины

https://racurs.ua/n152945-covid-statistika-polojitelnaya-tolko-v-chetyreh-regionah-ukrainy-infografika.html

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Коронавирус в Украине все еще свирепствует несмотря на заявления ученых о выходе COVID-статистики третьей волны на плато.

Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, показатель госпитализаций с коронавирусом в норме (60 на 100 тыс. населения) только в четырех регионах страны — Закарпатской (59,6), Кировоградской (40,8), Луганской (58,5) и Херсонской (52,2) областях.

В Киеве сейчас самые ощутимые в Украине проблемы с загруженностью коек с кислородом — 83,5% при норме 65%. Этот показатель слишком высок в Житомирской (70,5%), Киевской (78,3%), Львовской (72,9%), Николаевской (73,7%), Одесской (70,6%), Сумской (65,6%) и Хмельницкой (69%) областях.

В статистике Минздрава от 8 апреля в «красной» зоне находятся 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Остальные области в «оранжевой» зоне, а Херсонщина — в «желтой».

Эти данные пока не учитывают решения Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 7 апреля. Вчера она перевела с 9 апреля Хмельницкую и Запорожскую области в красный уровень эпидемической опасности.

В Хмельницкой области уровень госпитализаций составляет 131 человек/100 тыс. населения. Он самый высокий из всех регионов Украины. Здесь также высокий коэффициент выявления случаев и загруженности коек с кислородом (68,2%).

В Запорожской области в течение последних трех дней подряд превышены показатели госпитализаций и коэффициент выявления случаев.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко также отмечал, что близкой к «красной» зоне является Харьковская область.