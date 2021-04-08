Новий табір армії РФ виявили біля кордону України. Фото: Conflict Intelligence Team

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Ракурс

Новий польовий табір армії Російської Федерації виявили неподалік українського кордону.

Знайшли табір військових країни-агресора поблизу Воронежа, на полі довжиною 3−4 км. Виявити його місцезнаходження допомогли відеозаписи місцевих жителів. У таборі розміщена різноманітна бронетехніка, зафіксували й танки. Цей табір новий, він формується останні дні. Тут розгорнули наметове містечко, кухню і польовий госпіталь. Про це заявив керівник російських розслідувачі Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв’ю «BBC News Україна».

Зазначається, що табір розташовується за 170 км від кордону України. Техніці цілком реально зробити до кордону марш-кидок за одну добу.

Очевидці зняли на відео колону в складі бронеавтомобілів «Тигр» і бортових «КАМАЗів» для перевезення людей. При цьому автомобілі мають модифікації, які зазвичай використовуються спецпризначенцями і розвідкою. Колона, за інформацією розслідувачів, рухалася з боку табору під Воронежем ближче до кордону з Україною. Це було в районі міста Острогорськ.

За інформацією Левіє, зараз Москва здійснює наймасштабніші переміщення військових із часів Дебальцевого. Самі ж рослідувачі не бачать причин для початку широкомасштабного наступу. Стягування військ Росією до українського кордону вони вважають «грою м’язів та брязканням зброєю».

Нагадаємо, в Москві заявили, що Росія у квітні планує провести понад 4 тис. військових навчань у всіх військових округах і на Північному флоті, а також в районах Крайньої Півночі, Курильських островів та на Камчатці.

У НАТО тим часом застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації в Україні та закликали припинити стягувати свої війська до українських кордонів.