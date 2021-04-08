Новый лагерь армии РФ обнаружили у границы Украины. Фото: Conflict Intelligence Team

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Ракурс

Новый полевой лагерь армии Российской Федерации обнаружили возле украинской границы.

Нашли лагерь военных страны-агрессора вблизи Воронежа, на поле длиной 3−4 км. Обнаружить его местонахождение помогли видеозаписи местных жителей. В лагере размещена разнообразная бронетехника, зафиксировали и танки. Этот лагерь новый, он формируется последние дни. Здесь развернули палаточный городок, кухню и полевой госпиталь. Об этом заявил руководитель российских расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью «BBC News Украина».

Отмечается, что лагерь располагается в 170 км от границы Украины. Технике вполне реально совершить до границы марш-бросок за одни сутки.

Очевидцы сняли на видео колонну в составе бронеавтомобилей «Тигр» и бортовых «КАМАЗов» для перевозки людей. При этом автомобили имеют модификации, которые обычно используются спецназовцами и разведкой. Колонна, по информации расследователей, двигалась со стороны лагеря под Воронежем ближе к границе с Украиной. Это было в районе города Острогорск.

По информации Левие, сейчас Москва осуществляет самые масштабные перемещения военных со времен Дебальцево. Сами же расследователи не видят причин для начала широкомасштабного наступления. Стягивание войск Россией к украинской границе они считают «игрой мышц и бряцанием оружия».

Напомним, в Москве заявили, что Россия в апреле планирует провести более 4 тыс. военных учений во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

В НАТО тем временем предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине и призвали прекратить стягивать свои войска к украинским границам.