Тромбоз от вакцины AstraZeneca назвали «вероятным» в ВОЗ

Тромбоз. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152937-tromboz-ot-vakciny-astrazeneca-nazvali-veroyatnym-v-voz.html

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Вакцинация от коронавируса препаратом AstraZeneca может вызвать тромбоз, но эта информация не является подтвержденной.

Редкие случаи образования тромбов пока не позволяют полностью понять потенциальную связь между вакцинацией и факторами риска. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Консультативная группа по безопасности вакцин ВОЗ заявила, что связь между вакциной от коронавируса производителя AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов «считается вероятной, но не подтвержденной».

Для установления окончательной связи необходимы специальные исследования. Также стоит отметить, что случаи тромбоза являются очень редкими и среди почти 200 млн человек, которые были привиты вакциной AstraZeneca, зарегистрировано лишь небольшое количество случаев образования тромбов.

В Испании и Италии уже заявили, что будут давать вакцину AstraZeneca только людям в возрасте от 60 лет. В Украине министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав будет реагировать на официальное заключение относительно вакцины.

Напомним, ранее мы сообщали, что от COVID-вакцины AstraZeneca могут образоваться тромбы, считают в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Этот регулятор Евросоюза 7 апреля подтвердил, что побочный эффект является чрезвычайно редким. Тромбы могут образоваться в течение двух недель после инъекции, большинство случаев зафиксировали у женщин до 60 лет.