Тромбоз від вакцини AstraZeneca назвали «ймовірним» у ВООЗ

Тромбоз. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152937-tromboz-vid-vakcyny-astrazeneca-nazvaly-ymovirnym-u-vooz.html

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Вакцинація від коронавірусу препаратом AstraZeneca може спричиняти тромбоз, але ця інформація не є підтвердженою.

Рідкісні випадки утворення тромбів поки не дають змоги повністю зрозуміти потенційний зв’язок між вакцинацією та факторами ризику. Таку заяву зробили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Консультативна група з безпеки вакцин ВООЗ заявила, що зв’язок між вакциною від коронавірусу виробника AstraZeneca та рідкісні випадки утворення тромбів «вважається ймовірним, але не підтвердженим».

Для встановлення остаточного зв’язку необхідні спеціальні дослідження. Також варто зазначити, що випадки тромбозу є дуже рідкісними, і майже серед 200 млн осіб, що були прищеплені вакциною AstraZeneca, зареєстрована невелика кількість випадків утворення тромбів.

В Іспанії та Італії вже заявили, що даватимуть вакцину AstraZeneca лише людям віком від 60 років. В Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ реагуватиме на офіційний висновок щодо вакцини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що від COVID-вакцини AstraZeneca можуть утворитися тромби, вважають у Європейському агентстві з лікарських засобів. Цей регулятор Евросоюзу 7 квітня підтвердив, що побічний ефект є надзвичайно рідкісним. Тромби можуть утворитися впродовж двох тижнів після ін'єкції, більшість випадків виявлена в жінок до 60 років.