Міненерго відповіло на чутки про відставку Вітренка

Міненерго відповіло на чутки про відставку Вітренкаhttps://racurs.ua/ua/n152936-minenergo-vidpovilo-na-chutky-pro-vidstavku-vitrenka.htmlРакурс
Відставку виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка прокоментували у профільному відомстві.
Зазначається, що 8 квітня Вітренко повернувся до виконання обов‘язків міністра енергетики після відрядження в Катар. В Досі від провів переговори в енергетичній сфері з тамтешніми урядовцями і лише 7 квітня повернувся до Києва. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики у Facebook.
За словами Вітренка, чутки про нарікання з боку уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міненергетики під його керівництва носять маніпулятивний характер
Наразі я продовжую виконувати обов‘язки міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні, — зазначив він.
Нагадаємо, 7 квітня ЗМІ повідомили, що виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. Зазначалося, що Вітренко вивіз особисті речі з кабінету в міністерстві ще два тижні тому.