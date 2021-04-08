Міненерго відповіло на чутки про відставку Вітренка

Юрій Вітренко. Фото: Міністерство енергетики України

https://racurs.ua/ua/n152936-minenergo-vidpovilo-na-chutky-pro-vidstavku-vitrenka.html

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Відставку виконувача обов’язків міністра енергетики Юрія Вітренка прокоментували у профільному відомстві.

Зазначається, що 8 квітня Вітренко повернувся до виконання обов‘язків міністра енергетики після відрядження в Катар. В Досі від провів переговори в енергетичній сфері з тамтешніми урядовцями і лише 7 квітня повернувся до Києва. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики у Facebook.

За словами Вітренка, чутки про нарікання з боку уряду, Офісу Президента, міжнародних партнерів на роботу Міненергетики під його керівництва носять маніпулятивний характер

Наразі я продовжую виконувати обов‘язки міністра енергетики і готуюся до поїздки у складі офіційної української делегації в рамках закордонного візиту президента України, який заплановано на найближчі дні, — зазначив він.

Нагадаємо, 7 квітня ЗМІ повідомили, що виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко написав заяву про звільнення. Зазначалося, що Вітренко вивіз особисті речі з кабінету в міністерстві ще два тижні тому.