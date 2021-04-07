Вітренко у відставці — ЗМІ стверджують, що Міненерго знову без керівника

https://racurs.ua/ua/n152921-vitrenko-u-vidstavci-zmi-stverdjuut-scho-minenergo-znovu-bez-kerivnyka.html

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Юрій Вітренко, виконуючий обов’язки міністра енергетики, написав заяву про звільнення.

Про це повідомляють ЗМІ. Зокрема, джерела «Економічної правди», стверджують, що Вітренко вивіз особисті речі з кабінеті у міністерстві ще два тижні тому.

Оточення посадовця повідомило, що про відхід від справ Вітренко почав говорити у середині березня.

ЕП стверджує, що після поїздки Вітренка у складі делегації президента Володимира Зеленського у Катар ситуація може змінитися, але в підсумку в.о. міністра написав заяву.

На початку березня Вітренко заявив, що його запрошували лише на посаду першого віце-прем'єра — міністра енергетики, тому він, ймовірно, не розглядатиме інших кадрових пропозицій.

Він тоді не володів інформацією про можливе внесення його кандидатури на голосування у парламенті втретє.

Раніше Верховна Рада під час позачергового засідання 23 лютого підтримала з пропозиціями президента Володимира Зеленського законопроект про відновлення проведення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через COVID-19. Законопроект передбачає можливість продовження терміну повноважень виконуючих обов’язки міністрів, зокрема й Вітренка.

До цього парламент двічі не підтримав його кандидатуру в міністри. 21 грудня 2020 року Кабмін призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики — на нього також поклали тимчасове виконання обов’язків міністра.