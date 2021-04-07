Витренко в отставке — СМИ утверждают, что Минэнерго снова без руководителя

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Ракурс

Юрий Витренко, исполняющий обязанности министра энергетики, написал заявление об увольнении.

Об этом сообщают СМИ. В частности, источники «Экономической правды» утверждают, что Витренко вывез личные вещи из кабинета в министерстве еще две недели назад.

Окружение чиновника сообщило, что об уходе от дел Витренко начал говорить в середине марта.

«ЭП» утверждает, что после поездки Витренко в составе делегации президента Владимира Зеленского в Катар ситуация могла измениться, но в итоге и.о. министра написал заявление.

В начале марта Витренко заявил, что его приглашали лишь на должность первого вице-премьера — министра энергетики, поэтому он, вероятно, не будет рассматривать других кадровых предложений.

Он тогда не владел информацией о возможном внесении его кандидатуры на голосование в парламенте в третий раз.

Ранее Верховная Рада во время внеочередного заседания 23 февраля поддержала с предложениями президента Владимира Зеленского законопроект о возобновлении проведения конкурсов на должности государственной службы, приостановленные из-за COVID-19. Законопроект предусматривает возможность продления срока полномочий исполняющих обязанности министров, в том числе и Витренко.

До этого парламент дважды не поддержал его кандидатуру на пост министра. 21 декабря 2020 года Кабмин назначил Витренко первым заместителем министра энергетики — на него также возложили временное исполнение обязанностей министра.