Минэнерго ответило на слухи об отставке Витренко

Юрий Витренко. Фото: Министерство энергетики Украины

https://racurs.ua/n152936-minenergo-otvetilo-na-sluhi-ob-otstavke-vitrenko.html

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Отставку исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко прокомментировали в профильном ведомстве.

Отмечается, что 8 апреля Витренко вернулся к исполнению обязанностей министра энергетики после командировки в Катар. В Дохе от провел переговоры в энергетической сфере с тамошними чиновниками и лишь 7 апреля вернулся в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики в Facebook.

По словам Витренко, слухи о нарекания со стороны правительства, Офиса президента, международных партнеров на работу Минэнергетики под его руководства носят манипулятивный характер

Сейчас я продолжаю исполнять обязанности министра энергетики и готовлюсь к поездке в составе официальной украинской делегации в рамках зарубежного визита президента Украины, который запланирован на ближайшие дни, — отметил он.

Напомним, 7 апреля СМИ сообщили, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении. Отмечалось, что Витренко вывез личные вещи из кабинета в министерстве еще две недели назад.