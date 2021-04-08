Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n152946-zelenskiy-priehal-podbadrivat-voennyh-na-donbasse.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. В качестве Верховного Главнокомандующего, он решил пообщаться с украинскими военными и поднять боевой дух защитников.

Во время визита президент посетит передовые позиции, где наблюдается наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Сообщается, что президент Зеленский встретится с украинскими военными, которые несут службу на передовой.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе снова погиб украинский военнослужащий. Гибель у Водяного — это девятая боевая потеря Вооруженных сил Украины на Донбассе в течение двух недель.

26 марта в районе поселка Шумы погибли четверо украинских военнослужащих. 5 апреля были потери вблизи Авдеевки и Золотого-4. 6 апреля Украина потеряла еще двух бойцов: один военный погиб во время обстрела российско-оккупационных войск, еще один боец погиб в результате подрыва на взрывном устройстве.

На фоне обострения Украинская делегация собрала экстренное заседание ТКГ, но оно закончилось без результатов. Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран «нормандской четверки». Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась в последние недели. Украина обвиняет Россию в стягивании войск к границе.