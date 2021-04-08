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Ракурс
Зеленский на Донбассе вручил награды и проинспектировал полевую кухню, фото - ОП

Зеленский на Донбассе вручил награды и проинспектировал полевую кухню — фронтовые фото

8 апр 2021, 16:26
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Президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля посетил Донбасс. Глава государства побывал на позициях войск ООС, в частности на переднем крае обороны.

Президент посетил участок фронта, на котором зафиксировано самое большое количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня, сообщила его пресс-служба.

Зеленский на Донбассе вручил награды и проинспектировал полевую кухню, фото — ОП

Зеленский пообщался с военнослужащими о ситуации на фронте. Вместе они почтили минутой молчания память военных, погибших в боях. Глава государства вручил защитникам государственные награды и ценные подарки.

Зеленский на Донбассе вручил награды и проинспектировал полевую кухню, фото — ОП

Зеленский на Донбассе вручил награды и проинспектировал полевую кухню, фото — ОП

Впоследствии Зеленский пообедал вместе с военными в солдатской столовой.

Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят военных, — сообщает пресс-служба Банковой.

Зеленский на Донбассе вручил награды и проинспектировал полевую кухню, фото — ОП


«Ракурс» сообщал, что на Донбассе 8 апреля снова погиб украинский военнослужащий. Гибель у Водяного — это девятая боевая потеря Вооруженных сил Украины в течение двух недель.

Зеленский на Донбассе вручил награды и проинспектировал полевую кухню, фото — ОП

Источник: Ракурс


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