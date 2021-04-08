Начало войны станет началом конца Украины — Кремль заявил о намерении «защитить» Донбасс

https://racurs.ua/n152971-nachalo-voyny-stanet-nachalom-konca-ukrainy-kreml-zayavil-o-namerenii-zaschitit-donbass.html

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Войну на Донбассе против Украины прокомментировали в Кремле. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что «начало боевых действий на Донбассе будет началом конца Украины». Таким образом российский чиновник отреагировал на сегодняшний визит президента Украины Владимира Зеленского на Донбасс. По мнению Козака, эта поездка вряд ли приведет к эскалации, однако Киев «играет со спичками».

Я не думаю, что его (Зеленского — ред.) поездка на Донбасс связана с обострением… Сегодня тяжело предсказать, к чему эти дети доиграются со спичками. Вот трудно просто предсказать, к чему они доиграются. Вот то, что он уехал, — это элемент той же игры, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Выступая на брифинге в Москве, Козак не исключил, что Россия может «встать на защиту своих граждан» на Донбассе. Он напомнил заявление главы страны-агрессора Владимира Путина о том, что трагедия в Сребренице может повториться на Донбассе.

Все зависит от того, какой будет масштаб пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, пожалуй, вынуждены будем встать на защиту, — убеждает Козак.

Напомним, резня в Сребренице — одно из самых масштабных военных преступлений в современной истории Европы, совершенное во время Боснийской войны 13−22 июля 1995 года. Тогда боснийские сербы совершили массовое убийство около 8 тыс. боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.