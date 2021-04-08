Еда из кошерной диеты, фото: Islimming.ru

https://racurs.ua/n152969-sobludali-li-srednevekovye-evrei-koshernuu-dietu-pokazali-sovremennye-tehnologii-foto.html

Ракурс

Британские ученые в ходе раскопок зданий средневековой еврейской общины в Оксфорде нашли первые доказательства того, что тамошние жители придерживались кошерной диеты, которая запрещает употреблять свинину.

Установить это помог анализ с помощью современных технологий найденных в процессе раскопок фрагментов керамики. Об этом сообщает пресс-служба Бристольского университета.

Это первая такая находка на территории Великобритании. Всего в Европе известны еще только два таких места.

Употребление кошерной пищи — одна из древнейших известных диет в мире и один из ключевых факторов, с помощью которого можно идентифицировать религиозных евреев в древних обществах.

Еврейский квартал Оксфорда был основан в XII—XIII вв. еках после того, как король Вильгельм Завоеватель пригласил евреев из Северной Франции поселиться в Англии.

Во время недавних раскопок в историческом центре Оксфорда ученые обнаружили два дома, которые, согласно средневековым переписи населения, могли принадлежать двум еврейским семьям.

Рядом с этими домами обнаружили небольшое каменное сооружение конца XI — начала XII века, которое служило ямой для отходов и туалетом.

В этом месте было обнаружено огромное количество костей животных, среди которых преобладали остатки птицы (в основном гусей), а также сельди, которая также является кошерной пищей.

Кроме того, ученые провели комбинированный химический и изотопный подход для идентификации и количественной оценки остатков пищи, которые обнаружили на остатках средневекового посуды, найденной на этом месте.

Анализ показал, что кухонная утварь использовалась только для приготовления мяса крупного рогатого скота, овец и коз. Доказательства приготовления пищи из свинины полностью отсутствуют.

Это прекрасный пример того, как биомолекулярные информация, извлеченная из средневековой керамики в сочетании со старинными документами и костями животных, дала уникальное представление о 800-летних диетических практиках, — подчеркивают исследователи.



Напомним, испанские ученые в прошлом году установили, чем питались доколумбовые индейцы.