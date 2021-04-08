«Украинский русский язык» Мендель и Авакова прокомментировали у Зеленского

https://racurs.ua/n152968-ofis-prezidenta-prokommentiroval-yazykovye-vypady-avakova-i-mendel.html

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Офис президента прокомментировал высказывания спикера президента Владимира Зеленского Юлии Мендель об «украинском русском языке». Ранее подобные заявления, кроме Мендель, о языковом вопросе озвучивал также глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Мы, наоборот, не нарушаем языковой вопрос. Я думаю, что это особое мнение пресс-секретаря президента и министра внутренних дел о том, что нет монополии на русский язык у одной страны (России — ред.), — сказал заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.



Ранее Мендель в эфире программы «Взгляд с Банковой» заявила, что «украинский» русский язык является частью культурного разнообразия Украины. Подобную мысль высказывал и Аваков, который недавно предложил создать качественный русскоязычный украинский и проукраинский телеканал.

Напомним, 16 января 2021 года вступили в силу нормы ст. 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка, которые гарантируют переход сферы обслуживания потребителей на государственный язык.