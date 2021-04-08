Ровер. Фото: NASA

https://racurs.ua/n152967-kakaya-pogoda-na-marse-u-nasa-poyavilis-pervye-dannye.html

Ракурс

Марсоход Perseverance, который сейчас собирает образцы на Марсе в рамках масштабной космической миссии, прислал первые данные о погоде на Марсе в кратере Иезерово.

Ровер фиксирует погодные условия с помощью специальной системы мониторинга Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA). Об этом рассказали в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сообщается, что впервые система включилась спустя сутки после прибытия марсохода на Красную планету и проработала всего 30 минут. После фазы спуска и посадки команда ученых, которая собирает информацию из систем MEDA, с нетерпением ждала получения первых данных о работе системы.

В целом MEDA состоит из набора датчиков для фиксации уровня запыленности и шести атмосферных условий:

ветра (скорости и направления)

давления;

относительной влажности;

температуры воздуха;

температуры земли;

уровня радиационного излучения (от Солнца и космоса).

Система выходит из спящего режима каждый час и записывает данные днем и ночью. В частности, она показала, что при запуске температура вблизи марсохода достигала −20°C на поверхности, а в течение 30 минут она снизилась до −25°C. Датчик радиации и пыли системы показал, что атмосфера в районе кратера Иезерово чище, чем вблизи кратера Гейла, который находится в 3 тыс. 700 км от него. Там работает марсоход Curiosity с системой мониторинга окружающей среды REMS.

Давление на Марсе достигает показателей в 718 Паскалей. Для сравнения, нормальное атмосферное давление на Земле достигает 101 тыс. 325 Па. На 43 и 44 день миссии (3−4 апреля) система зафиксировала самую высокую минусовую температуру — −22°C и низкую — −83°C. Порывы ветра достигали 10 м/с.

Как отмечают в NASA, эти измерения помогут специалистам лучше понять, как подготовить людей и среду обитания к природным условиям Марса.

Напомним, ранее мы сообщали, что 18 февраля на Марсе в кратере Джезеро сел ровер Perseverance. После посадки он сделал несколько фотографий и записал звук. 22 февраля в NASA показали видео посадки Perseverance. 25 февраля Perseverance прислал на Землю панорамное фото. Позже стало известно, что работу Perseverance обеспечивает устаревший процессор родом из 1990-х. Это объясняется условиями марсианской атмосферы. Впоследствии Perseverance прислал на Землю 16-минутную аудиозапись и звуки движения по поверхности Красной планеты, которые он сделал во время движения.