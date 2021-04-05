Марсоход Perseverance опустил на Красную планету вертолет-разведчик. Фото: НАСА

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Марсоход Perseverance успешно сбросил вертолет-разведчик Ingenuity на Красную планету.

Дрон впервые продемонстрирует возможность полета в атмосфере другой планеты 11 апреля. Об этом сообщает NASA.

Перед этим марсоход отойдет от вертолета подальше, чтобы не получить повреждений в случае аварии.

Посадка вертолета на Марсе подтверждена! Путешествие в 471 млн км на борту NASA завершилось окончательной высадкой с марсохода на поверхность Марса 4 апреля. Следующая цель? Пережить ночь, — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что ночами температура на Марсе снижается до -90°C, что может привести как к повреждению электроники вертолета, так и к разряду его аккумуляторов, которые были полностью заряжены перед отделением Ingenuity от марсохода.

После первой автономной ночевки на Марсе в NASA намерены сначала проверить все системы Ingenuity, а затем, если все будет в порядке, разблокировать его лопасти и провести их тестовую раскрутку перед первым полноценным полетом на Красной планете.

Если вертолет окажется полностью исправным, взлететь на Марсе он должен 11 апреля. Высота первого полета составит 3 м, а продолжительность — всего 30 секунд.

Проект Ingenuity обошелся NASA в примерно 85 млн долл. Планируется, что беспилотный вертолет сможет совершить до пяти полетов.

Ранее мы сообщали, что Perseverance впервые передал три аудиофайла с Красной планеты. Файлы содержат слабые звуки марсианского ветра, а также «пение» специального лазера, который определяет состав горных пород Марса.