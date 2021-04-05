Марсохід Perseverance опустив на Червону планету вертоліт-розвідник. Фото: НАСА

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Ракурс

Марсохід Perseverance успішно скинув безпілотний вертоліт-розвідник Ingenuity на Червону планету.

Дрон вперше продемонструє можливість польоту в атмосфері іншої планети 11 квітня. Про це повідомляє NASA.

Перед цим марсохід відійде від вертольота якомога далі, щоб не отримати пошкоджень у разі аварії.

Посадка гелікоптера на Марсі підтверджена! Подорож у 471 млн км на борту NASA завершилася остаточною висадкою з марсохода на поверхню Марсу 4 квітня. Наступна ціль? Пережити ніч, — йдеться у повідомленні.

Фахівці відзначають, що ночами температура на Марсі знижується до -90°C, що може привести як до пошкодження електроніки вертольота, так і до розрядження його акумуляторів, які були повністю заряджені перед відділенням Ingenuity від марсохода.

Після першої автономної ночівлі на Марсі в NASA мають намір спочатку перевірити всі системи Ingenuity, а потім, якщо все буде в порядку, розблокувати його лопаті й провести їх тестову розкрутку перед першим повноцінним польотом на Червоній планеті.

Якщо вертоліт виявиться повністю справним, злетіти на Марсі він повинен 11 квітня. Висота першого польоту складе 3 м, а тривалість — всього 30 секунд.

Проект Ingenuity обійшовся NASA в приблизно 85 млн дол. Планується, що безпілотний вертоліт зможе здійснити до п’яти польотів.

Раніше ми повідомляли, що Perseverance вперше передав три аудіофайлу з Червоної планети. Файли містять слабкі звуки марсіанського вітру, а також «спів» спеціального лазера, який визначає склад гірських порід Марса.