Марсохід. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n152967-yaka-pogoda-na-marsi-u-nasa-z-yavylysya-pershi-danni.html

Ракурс

Марсохід Perseverance, який зараз збирає зразки на Марсі в рамках масштабної космічної місії, надіслав перші дані про погоду на Марсі в кратері Єзеро.

Ровер фіксує погодні умови за допомогою спеціальної системи моніторингу Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA). Про це розповіли в Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Повідомляється, що вперше система увімкнулася через добу після прибуття марсоходу на Червону планету та пропрацювала 30 хвилин. Після непростої фази спуску й посадки команда науковців, що збирають інформацію із систем MEDA, з нетерпінням чекали на отримання перших даних про роботу системи.

У цілому MEDA складається з набору датчиків для фіксації рівня запилення й шести атмосферних умов:

вітру (швидкості та напрямку);

тиску;

відносної вологості;

температури повітря;

температури землі;

рівня радіаційного випромінювання (від Сонця й космосу).

Система виходить зі сплячого режиму кожну годину й записує дані вдень і вночі. Зокрема, вона показала, що під час запуску температура поблизу марсохода сягала −20°C на поверхні, а протягом 30 хвилин вона знизилась до −25°C. Датчик радіації та пилу системи показав, що атмосфера в районі кратера Єзеро чистіша, ніж поблизу кратера Гейла, який знаходиться за 3 тис. 700 км від нього. Там працює марсохід Curiosity із системою моніторингу навколишнього середовища REMS.

Тиск на Марсі досягає показників у 718 Паскалів. Для порівняння, нормальний атмосферний тиск на Землі сягає 101 тис. 325 Па. На 43 та 44 день місії (3−4 квітня) система зафіксувала найвищу мінусову температуру — −22°C та найнижчу — −83°C. Пориви вітру досягали 10 м/с.

Як зазначають у NASA, ці вимірювання допоможуть фахівцям краще зрозуміти, як підготувати людей і середовище проживання до природних умов Марсу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 18 лютого на Марсі в кратері Джезеро сів ровер Perseverance. Після посадки він зробив кілька фотографій і записав звук. 22 лютого в NASA показали відео посадки Perseverance. 25 лютого Perseverance надіслав на Землю панорамне фото. Пізніше стало відомо, що роботу Perseverance забезпечує застарілий процесор родом з 1990-х. Це пояснюється умовами марсіанської атмосфери. Згодом Perseverance надіслав на Землю 16-хвилинний аудіозапис і — звуки руху поверхнею Червоної планети, який зробив під час руху.