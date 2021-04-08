Офіс президента прокоментував мовні виверти Авакова та Мендель

https://racurs.ua/ua/n152968-ofis-prezydenta-prokomentuvav-movni-vyverty-avakova-ta-mendel.html

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Офіс президента прокоментував висловлювання спікера президента Володимира Зеленського Юлії Мендель про «українську російську мову». Раніше подібні заяви, окрім Мендель, щодо мовного питання озвучував також глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков.

Ми, навпаки, не порушуємо мовне питання. Я думаю, що це окрема думка прес-секретаря президента і міністра внутрішніх справ щодо того, що немає монополії на російську мову у однієї країни (Росії — ред.), — сказав це заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко в інтерв’ю Радіо НВ.



Раніше Мендель в ефірі програми «Взгляд с Банковой» заявила, що «українська» російська мова є частиною культурного розмаїття України. Подібну думку висловлював й Аваков, який нещодавно запропонував створити якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми ст. 30 закону про забезпечення функціонування української мови, які гарантують перехід сфери обслуговування споживачів на державну мову.