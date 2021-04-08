Їжа з кошерної дієти, фото: Islimming.ru

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Британські вчені в ході розкопок будівель середньовічної єврейської громади в Оксфорді знайшли перші докази того, що тамтешні жителі дотримувалися кошерної дієти, яка забороняє вживати свинину.

Встановити це допоміг аналіз за допомогою сучасних технологій виявлених в процесі розкопок фрагментів кераміки. Про це повідомляє пре-служба Брістольського університету.

Це перша така знахідка на території Великої Британії. Загалом у Європі відомі ще лише два такі місця.

Вживання кошерної їжі — одна з найдавніших відомих дієт у світі і один з ключових факторів, за допомогою якого можна ідентифікувати релігійних євреїв у стародавніх суспільствах.

Єврейський квартал Оксфорда був заснований у ХІІ-ХІІІ століттях після того, як король Вільгельм Завойовник запросив євреїв з Північної Франції оселитися в Англії.

Під час нещодавніх розкопок в історичному центрі Оксфорда учені виявили два будинки, які, згідно з середньовічним переписом населення, могли належати двом єврейським сім’ям.

Поруч з цими будинками виявили невелику кам’яну споруду кінця XI — початку XII століття, яка служила ямою для відходів і туалетом.

В цьому місці було виявлено величезну кількість кісток тварин, серед яких переважали залишки птиці (здебільшого гусей), а також оселедців, які також є кошерною їжею.

Крім того, учені провели комбінований хімічний та ізотопний підхід для ідентифікації та кількісної оцінки залишків їжі, які виявили на рештках середньовічного посуду, знайденого на цьому місці.

Аналіз показав, що кухонне начиння використовувалася тільки для приготування м’яса великої рогатої худоби, овець і кіз. Докази приготування їжі зі свинини були повністю відсутні.

Це чудовий приклад того, як біомолекулярна інформація, витягнута із середньовічної кераміки в поєднанні зі старовинними документами та кістками тварин, дала унікальне уявлення про 800-річні дієтичні практики, — наголошують дослідники.



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