Вакцинация в Украине. Фото: IStock

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Ракурс

Вакцинация в Украине по состоянию на 9 апреля продолжается — за сутки прививки получили 19 тыс. 858 человек по всей стране.

В общем первую прививку уже сделали 372 тыс. 997 человек, еще двое завершили вакцинацию, получив вторую дозу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Сообщается, что на протяжении 9 апреля медики сделали на 1 тыс. 289 прививок больше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию проводили 143 мобильные бригады по иммунизации и 867 пунктов прививки.

Наибольшее количество прививок за сутки сделали в Днепропетровской области — 2 тыс. 330. Среди суточных лидеров также Киевщина (1 тыс. 970), Львовщина (1 тыс. 919) и город Киев (1 тыс. 850). В то же время меньше всего вакцин вкололи в Черкасской области (50 прививок), Николаевской области (269 прививок), Черниговской области (310 прививок) и Луганской области (390 прививок).

С начала вакцинации больше всего доз использовали в столице — 32 тыс. 748. Среди лидеров также Днепровщина (28 тыс. 929), Львовщина (22 тыс. 233) и Киевщина (20 тыс. 989). Меньше всего прививок на сегодня сделано в Черниговской области (6 тыс. 966 прививок).

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине и мире продолжается, но из-за большого спроса на COVID-вакцину большинство бедных стран остаются позади по темпам вакцинации. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что сейчас распределение вакцин от коронавируса среди мировых стран определяется по уровню доходов конкретного государства.