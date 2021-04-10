Вакцинація в Україні. Фото: IStock

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Вакцинація в Україні станом на 9 квітня продовжується — за добу щеплення дістали 19 тис. 858 людей по всій країні.

Загалом перше щеплення вже зробили 372 тис. 997 людей, ще двоє завершили вакцинацію, діставши другу дозу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).





Повідомляється, що упродовж 9 квітня медики зробили на 1 тис. 289 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію проводили 143 мобільні бригади з імунізації та 867 пунктів щеплення.





Найбільше щеплень за добу зробили в Дніпропетровській області — 2 тис. 330. Серед добових лідерів також Київщина (1 тис. 970), Львівщина (1 тис. 919) та місто Київ (1 тис. 850). Натомість найменше вакцин вкололи в Черкаській області (50 щеплень), Миколаївській області (269 щеплень), Чернігівській області (310 щеплень) та Луганській області (390 щеплень).

Від початку вакцинації найбільше доз використали в столиці — 32 тис. 748. Серед лідерів також Дніпровщина (28 тис. 929), Львівщина (22 тис. 233) та Київщина (20 тис. 989). Найменше щеплень на сьогодні зроблено в Чернігівській області (6 тис. 966 щеплень).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні та світі продовжується, але через шалений попит на COVID-вакцину більшість бідних країн залишаються позаду за темпами вакцинації. Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що наразі розподіл вакцин від коронавірусу серед світових країн визначається за рівнем доходів конкретної держави.