ВООЗ. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n153047-vakcynaciya-dlya-bagatyh-u-vooz-poskarjylysya-na-shokuuchyy-dysbalans-covid-vakcyn-u-sviti.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні та світі продовжується, але через шалений попит на COVID-вакцину більшість бідних країн залишаються позаду за темпами вакцинації.

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що наразі розподіл вакцин від коронавірусу серед світових країн визначається за рівнем доходів конкретної держави. Про це він заявив під час брифінгу.

Він заявив, що в розподілі вакцин зберігається «шокуючий дисбаланс», а в деяких країнах щеплення не отримали навіть лікарі, що працюють на передовій боротьби з коронавірусом.

За інформацією ВООЗ, понад 700 млн доз вакцин від коронавірусу були розподілені в глобальному масштабі, але понад 87% з них пішли в країни з високим або середнім рівнями доходів, а бідні країни отримали лише 0,2% від вакцин загалом. Згідно з таким розподілом вакцин, у країнах з високим рівнем доходів майже один з чотирьох отримав вакцину від коронавірусу, а в країнах з низькими доходами це один з більш ніж 500 жителів.

Він додав, що кампанії вакцинації вже стартували у 194 країнах світу, а 26 ще не розпочали цей процес, хоча 17 з них отримали необхідні препарати. Натомість в рамках програми COVAX за останні шість тижнів надійшло понад 38 млн доз COVID-вакцин у більш ніж 100 країн. Це складає менш ніж 50% від плану. Раніше очікувалося, що COVAX доставить майже 100 млн доз до кінця березня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що південноафриканський штам коронавірусу має мутації, яких спочатку не було зафіксовано під час вивчення британського варіанту SARS-CoV-2. Тому він гірше реагує на існуючі вакцини від COVID-19.