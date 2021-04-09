Група росіян померла після щеплення російським «Супутником». Фото: aa.com.tr

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Чотири особи померли в Росії невдовзі після щеплення вакциною «Супутник-V».

Ще шестеро росіян поскаржилися на ускладнення зі здоров’ям після уколів. Про це йдеться у секретних документах «Росспоживнагляду», які анонім надіслав в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Там підтвердили отримання документів, але коментувати інформацію відмовилися, бо триває перевірка. Про це повідомляє EUobserver із посиланням на документи.

Зазначається, троє загиблих — жінки віком 51, 69 і 74 роки, а четверту особу ідентифікувати не вдалося. Померли вони від проблемам із серцем, легенями та цукром в крові. Щонайменше в одному випадку вказане «поствакцинальне ускладнення».

Також повідомляється, що ускладнення після вакцинації виникли у молодших людей, одному з них було 25 років. Вони скаржилися на проблеми з диханням, судоми, м’язову слабкість, набряки, запаморочення. Крім того, температура тіла була підвищеною.

Коментувати інформацію про ускладнення та смерті після вакцинації «Супутником» відмовилися у Фонді Росії, який займається експортом вакцини.

Нагадаємо, Кабмін заборонив на території України реєстрацію вакцин та інших лікарських препаратів для профілактики коронавірусу, які розроблені і виготовлені в Російській Федерації. Це стосується й вакцини «Супутник-V».

У лютому повідомлялося, що цей препарат почали примусово випробовувати на бюджетниках в окупованому Криму, а тим, хто відмовляється щеплюватися «Супутником», відкрито погрожували звільненням з роботи. Також Москва планувала завезти цю вакцину в підконтрольні армії РФ райони Донецької і Луганської областей.