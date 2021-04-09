Нові карликові галактики знайшли астрономи. Фото: popmeh.ru

https://racurs.ua/ua/n153040-ponad-40-novyh-karlykovyh-galaktyk-znayshly-astronomy-foto.html

Ракурс

Астрономи знайшли 44 компактних карликових галактики в Скупченні Печі.

Раніше в цьому скупченні галактик, що розташоване на відстані 62 млн світлових років від Землі, була виявлена лише 61 галактика. Тепер астрономи знайшли ще 44 подібних об'єкти на периферії скупчення. Науковці вважають, що вони допоможуть зрозуміти, як надкомпактні галактики формуються в середовищі з низькою щільністю. Робота науковців опублікована на сайті ArXiv.org.

Спочатку автори відібрали 220 кандидатів у надкомпактні карликові галактики, але тільки 44 з них підійшли за всіма параметрами для таких об'єктів. Майже всі виявлені галактики розташовані за межами ядра, що в понад ніж в 1170 світлових роках від центру Скупчення Печі. Науковці вважають, що майже половина знайдених об'єктів знаходяться в понад 650 тис. світлових років від будь-якої галактики в цьому скупченні.

Також були знайдені дві надщільні ділянки поза ядром Скупчення Печі на північній і західній сторонах, які щільніші надкомпактних карликових галактик в цьому кластері. Дослідники заявляють, що нове відкриття допоможе зрозуміти формування таких об'єктів.

Як відомо, надкомпактні карликові галактики містять величезну кількість зірок — майже 100 млн. Їх маси, колір і металічність мають середні значення між кульовими скупченнями і карликовими галактиками раннього типу. Скупчення Печі — друге за розміром скупченням галактик у відносній близькості від Чумацького Шляху.

Нагадаємо, науковці виявили у Галактиці Чумацький шлях космічні промені надпотужної енергії. Наразі учені ще не знають, що саме є джерелом цих надпотужних променів.