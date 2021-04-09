Новые карликовые галактики нашли астрономы. Фото: popmeh.ru

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Ракурс

Астрономы нашли 44 компактных карликовых галактики в Скоплении Печи.

Ранее в этом скоплении галактик, расположенным на расстоянии 62 млн световых лет от Земли, была обнаружена лишь 61 галактика. Теперь астрономы нашли еще 44 подобных объекта на периферии скопления. Ученые считают, что они помогут понять, как сверхкомпактные галактики формируются в среде с низкой плотностью. Работа ученых опубликована на сайте ArXiv.org.

Сначала авторы отобрали 220 кандидатов в сверхкомпактные карликовые галактики, но только 44 из них подошли по всем параметрам для таких объектов. Почти все обнаруженные галактики расположены за пределами ядра, что в более чем в 1170 световых годах от центра Скопления Печи. Ученые считают, что почти половина найденных объектов находятся в более чем 650 тыс. световых лет от любой галактики в этом скоплении.

Также были найдены два сверхплотных участка вне ядра Скопления Печи на северной и западной сторонах, которые плотнее сверхкомпактных карликовых галактик в этом кластере. Исследователи заявляют, что новое открытие поможет понять формирование таких объектов.

Как известно, сверхкомпактные карликовые галактики содержат огромное количество звезд — почти 100 млн. Их массы, цвет и металличность имеют средние значения между шаровыми скоплениями и карликовыми галактиками раннего типа. Скопление Печи — второе по размеру скоплением галактик в относительной близости от Млечного Пути.

Напомним, ученые обнаружили в галактике Млечный Путь космические лучи сверхмощной энергии. Сейчас ученые еще не знают, что именно является источником этих сверхмощных лучей.