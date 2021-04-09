Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19 на Донбассе. Фото: штаб ООС

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Прививку от коронавируса получил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Укол вакцины генерал-полковник получил в ходе рабочей поездки в район проведения ООС на Донбассе. Хомчаку сделали прививку от COVID-19 в военном госпитале, где вакцинировались и другие военные. Об этом 9 апреля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Генерал-полковник Руслан Хомчак собственным примером подтвердил необходимость иммунизации — единственного способа остановить пандемию и вернуться к привычной жизни, — отметили в штабе.

Также напомнили, что военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил, наряду с другими категориями граждан имеют право на первоочередную прививку в рамках кампании по вакцинации.

В штабе отметили, что по состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили почти 335 тыс. украинцев, из них 31 тыс. 555 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac — 215 тыс. доз препарата. В Минздраве заявили, что вакцинацию украинцев от коронавируса китайским препаратом начнут после 10 апреля.